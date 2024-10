Transferts : Il annonce un joueur de Deschamps à l’OM et fait le buzz

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage bien connu des passionnés de recrutement, Mohamed Toubache-Ter a vu sa popularité grimper en flèche sur X (ancien Twitter). Questionné sur son parcours, il a reconnu que son scoop sur l'arrivée de Mattéo Guendouzi en 2021 l'avait propulsé au rang de figure médiatique. Un tournant pour ce fan de Montpellier, proche d'un accord avec un club français.

Mohamed Toubache-Ter est parvenu à se faire un nom dans l’univers impitoyable des réseaux sociaux. Il le doit surtout à la pertinence de ses informations sur le mercato. Son scoop sur l’arrivée de Mattéo Guendouzi à l’OM a représenté un véritable tournant.

« Un transfert retentissant »

« Le tournant, c'est très clairement au mois de juillet 2021 lorsque j'annonce la venue de Matteo Guendouzi à l'OM. C'est une belle saga de l'été, un transfert retentissant car le joueur arrive d'Arsenal (NDA : il arrive en prêt) et, de mémoire, mon compte twitter de l'époque prend plus de 10 000 abonnés supplémentaires. C'est un tournant pour moi car jusque-là, je concentrais surtout mes informations sur mon club, le MHSC » a confié Toubache-Ter à But Football Club.

Toubache-Ter va signer avec un club ?

Présenté longtemps comme un insider, il pourrait bien mettre ses compétences au service d’un club français. « Je suis en contacts avec un club de Ligue 2 depuis près de deux mois. Possible que ça se fasse » a-t-il confié.