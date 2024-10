Mercato - OM : Il quitte Marseille et frôle la dépression !

Thomas Bourseau

En quittant l’OM à l’été 2021, Florian Thauvin dit non à un club qui joue les premiers rôles en Ligue 1 en refusant d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. Sa décision de rejoindre les Tigres de Monterrey aurait pu lui coûter très cher puisqu’elle semble avoir poussé les clubs du championnat français, même de bas de tableau, à ne plus prendre le champion du monde en considération. De quoi le pousser à quelques réflexions négatives.

Les mois précédents son départ en tant qu’agent libre de l'OM, Pablo Longoria accordait une interview à Téléfoot en octobre 2020 par le biais de laquelle il faisait passer un message fort à Florian Thauvin qui se rapprochait d’un départ de jour en jour de l'Olympique de Marseille. « Thauvin fait partie du patrimoine du club. C'est pour ça que ça serait dur de perdre un joueur important comme lui. Dans sa situation, il sera libre, c'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble, club, joueur, entourage, pour trouver la meilleure solution. Le football et la vie, c'est toujours trouver des solutions ».

«Jusqu’à ce que les clubs, même les derniers de Ligue 1 ne me répondent pas au téléphone et refusent de me prendre»

Finalement, l’histoire retiendra que Florian Thauvin n’a pas prolongé. Son souhait s’est porté sur un exil au Mexique avec André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey, mais cette aventure n’a pas été fructueuse pour le champion du monde tricolore. Si bien qu’il a été mis hors circuit par certaines formations de Ligue 1 notamment d’après ses dires sur la chaîne Twitch du streamer Zack Nani, le plongeant dans un certain désespoir. « Le brassard et une seconde jeunesse à l’Udinese ? Grave, je me régale. Franchement, je kiffe parce que j’ai eu la gloire tout ça. On me l’a retiré et on m’a mis tout en bas. Jusqu’à ce que les clubs, même les derniers de Ligue 1 ne me répondent pas au téléphone et refusent de me prendre. Et là on me donne de nouveau. Quand tu as eu, qu’on te retire et qu’on te redonne, t’apprécies encore plus. Quand j’ai fait le choix d’aller au Mexique, j’étais fatigué mentalement ».

«Je me suis dit : je vais peut-être arrêter de jouer à 33 ans»

Comme les autres invités passés avant lui sur l’émission Zack en Roue Libre, Florian Thauvin n’a pas fait de langue de bois et a même expliqué avoir songé à une retraite anticipée avant de retrouver le goût du football en Italie à l’Udinese. « Je me suis dit : je vais peut-être arrêter de jouer à 33 ans. Mais là t’es fou, il faut que j’aille jusqu’à 40 ans, je kiffe je me régale. J’ai tout. J’ai accompli énormément de choses, maintenant il faut profiter. J’ai appris à aimer et à profiter dans la douleur, le travail, le sacrifice. Aujourd’hui je kiffe, je vais en salle de muscu, je travaille, j’ai pris un chef à la maison. Je suis à fond ». a conclu l'ancien ailier de l'OM.