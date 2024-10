Mercato : Une énorme star rêve de signer à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter l’influence du Vélodrome pour attirer des joueurs à l’OM, Dimitri Payet a lâché une petite bombe en révélant qu’Antoine Griezmann a toujours rêvé de jouer à Marseille notamment pour évoluer dans l’enceinte de la cité phocéenne avec le maillot de l’OM.

Alors que le Vélodrome est régulièrement mis en avant par les joueurs de l'OM dans leur choix de signer à Marseille, Dimitri Payet révèle que c'est l'une des raisons qui a poussé Antoine Griezmann à rêver d'un transfert à l'OM.

«Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM»

« Des amis ou des adversaires m'ont-ils déjà parlé du côté impressionnant du Vélodrome ? Oui, souvent. Que ce soit dans ma carrière ou même en sélection. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux », révèle-t-il au micro de France Bleu, avant d’évoquer plus globalement le Vélodrome.

«Le Vélodrome a le pouvoir…. Je l’ai toujours dit»

« On l’a vu sur les différentes années depuis que ce nouveau Vélodrome existe et même avant. Le Vélodrome a le pouvoir…. Je l’ai toujours dit. À Marseille, soit tu en ressors grandi et tu réussis. Soit tu retournes à l’étage d’en-dessous parce que tu n’es pas capable de jouer dans ce stade-là. Ce n’est pas simple. Je l’ai vécu. Ce stade-là est capable de faire en sorte de t’affirmer. Ou tu grandis et tu apprends à jouer, à vivre avec cette pression, ou tu ne la supportes pas et cela devient compliqué », ajoute Dimitri Payet.