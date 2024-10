Mercato : La grande priorité du Real Madrid est dévoilée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de préparer l’avenir, le Real Madrid s’est mis en quête d’un nouveau latéral droit. Des recherches accélérées par la grave blessure au genou de Dani Carvajal, qui devrait être absent pendant au moins un an. Les dirigeants madrilènes ont identifié leur priorité à ce poste, le joueur de Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Victime d’une « rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite », comme indiqué par le Real Madrid, Dani Carvajal va manquer plusieurs mois de compétition.

Le Real Madrid fait d'Alexander-Arnold sa priorité

Le latéral droit âgé de 32 ans pourrait même être absent pendant un an, et recruter un nouveau joueur à ce poste devient urgent pour la Casa Blanca, qui ne peut compter plus que sur Lucas Vazquez (33 ans). En ce sens, le Real Madrid a fait de Trent Alexander-Arnold (26 ans) sa priorité, d’après les informations de The Athletic.

« Je ne veux pas être le joueur qui n'a gagné des trophées que lorsqu'il était jeune »

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international anglais (31 sélections) n’a pas encore prolongé avec Liverpool. Interrogé par ITV lors de cette trêve internationale, Trent Alexander-Arnold a déclaré à propos de son avenir : « Je suis entré dans la fleur de l'âge et je ne veux pas être le joueur qui n'a gagné des trophées que lorsqu'il était jeune. »