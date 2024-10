Mercato - OM : Payet lâche une bombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De 2013 à 2015 puis de 2017 à 2023, Dimitri Payet a passé de très belles années à l'OM. L'international français a notamment eu l'occasion de vibrer au Vélodrome. Un stade qui attirerait visiblement plus d'une star. Payet l'a d'ailleurs assuré, de nombreux grands joueurs aimeraient venir à l'OM pour cette ferveur. Un exemple ? Antoine Griezmann, qui aurait fait part de sa volonté d'évoluer avec le club phocéen.

Joueur historique de l'OM, Dimitri Payet a fini par faire ses valises l'été dernier. Plus du tout désiré à Marseille, il s'est alors envolé pour le Brésil et le club de Vasco de Gama. Il n'empêche que l'international français n'oubliera pas ses années sur la Canebière. Elles auraient pu être encore plus belles s'il avait été rejoint par un certain Antoine Griezmann, aujourd'hui à l'Atlético de Madrid.

« Ils rêveraient jouer dans ce Vélodrome »

En effet, dans des propos accordés à France Bleu, Dimitri Payet a révélé : « Des amis ou des adversaires m'ont-ils déjà parlé du côté impressionnant du Vélodrome ? Oui, souvent. Que ce soit dans ma carrière ou même en sélection. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça »

« Griezmann a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM »

Et parmi les joueurs dont faire référence Dimitri Payet, on retrouve un certain Antoine Griezmann, lui qui a déjà fait part de son affection pour l'OM. L'ancien Olympien a ainsi lâché : « La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux ».