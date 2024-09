OM : Après son transfert, Payet connait des moments difficiles

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, l’OM décidait de se séparer de Dimitri Payet. En août 2023, l’international français faisait ainsi ses valises et quelques semaines plus tard, il rebondissait du côté du Brésil. Désormais, Payet évolue à Vasco de Gama. Une nouvelle étape dans sa carrière qui s’accompagne toutefois de quelques difficultés.

Après avoir évolué en France et en Angleterre, Dimitri Payet a décidé de traverser l’Atlantique. L’OM ne comptait plus sur son numéro 10 et l’a donc poussé vers la sortie. Le Réunionnais a ainsi fait ses valises pour rejoindre le Brésil et Vasco de Gama. Un départ de l’OM compliqué à gérer d’un point de vue familial.

Mercato : Il quitte l’OM, cette recrue en profite https://t.co/BGWUQGH6NS pic.twitter.com/PUvjWqh1T5 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

« L'éloignement avec ma femme et mes quatre enfants est le plus difficile »

Dans des propos rapportés par L’Equipe, Dimitri Payet a évoqué les problèmes familiaux rencontrés suite à son départ de l’OM pour le Brésil. Le désormais joueur de Vasco de Gama a raconté : « L'éloignement avec ma femme et mes quatre enfants est le plus difficile ».

« On fait des compromis, des sacrifices »

« J'ai trouvé l'équilibre professionnel, mais niveau familial, on fait des compromis, des sacrifices. C'est plus dur pour ma femme car la gestion quotidienne des enfants, c'est du boulot. C'est grâce à elle que je peux jouer ici en ayant l'esprit tranquille », a poursuivi Payet.