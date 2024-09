LFP - Labrune : L’OM va retourner sa veste ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Candidat à sa réélection à la tête de la LFP, dont les élections auront lieu le 10 septembre prochain, Vincent Labrune sera en concurrence avec Cyril Linette. L’ancien journaliste et directeur général de L'Équipe et du PMU s’est confié auprès de La Provence, évoquant notamment ses échanges avec Pablo Longoria. Si Frank McCourt est proche de Labrune, Linette assure que c’est le dirigeant espagnol qui décidera de son vote.

De plus en plus contesté, que ce soit en raison de sa gestion du dossier des droits TV ou plus largement celle de la LFP, Vincent Labrune est tout de même candidat à sa propre succession. Après avoir dû batailler afin d’obtenir ses parrainages, Cyril Linette sera finalement en mesure de s’opposer à lui lors des élections qui auront lieu le 10 septembre prochain. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien directeur général de L'Équipe et du PMU est revenu sur ses ambitions et notamment ses échanges avec le président de l’OM, Pablo Longoria.

«Il a tout intérêt à aller vers un projet qui défend les supporters, le produit football, les émotions, une meilleure captation»

« Comment se sont passés les échanges avec Pablo Longoria ? Très bien alors que je ne le connaissais pas. On s’est parlé plusieurs fois, la dernière cette semaine quand il était à l’ECA à Glasgow. Je ne sais pas quelle sera sa décision mais vu la marque et le club qu’il représente, il a tout intérêt à aller vers un projet qui défend les supporters, le produit football, les émotions, une meilleure captation. C’est totalement ce dans quoi il est. C’est un grand féru de Liga, qui est un exemple sur la captation télé et qui a su faire un vrai travail sur son produit. Il défend beaucoup les clubs et leur importance à la LFP. Il s'inscrit dans un travail collectif », a déclaré Cyril Linette.

«Vu les informations que j’ai, c’est Pablo qui décide»

« L’OM a besoin d’être respecté à Paris, on a souvent dit que le club, dans le deal CVC, n’avait pas été très bien traité, ou en tout cas traité comme d’autres clubs, alors qu’il méritait au moins un niveau intermédiaire. Il y a beaucoup de points communs dans nos visions. Après, il aime beaucoup le trading de joueurs (rires), peut-être qu’on serait moins d’accord là-dessus. En tout cas sur le produit foot, on a bien discuté et (il hésite) je ne vois pas pourquoi il voterait pour quelqu’un d’autre que moi », a ajouté Cyril Linette. Si Franck McCourt, propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, est proche de Vincent Labrune, c’est Pablo Longoria qui aura le dernier mot : « Peut-être. Mais vu les informations que j’ai, c’est Pablo qui décide. »