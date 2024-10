Mercato : L’annonce mystérieuse de la future star du Real Madrid !

Thomas Bourseau

En fin de contrat à Liverpool, Trent Alexander-Arnold ferait tourner bien des têtes au Real Madrid et d’autant plus depuis la blessure de Dani Carvajal au genou. Pour la télévision anglaise, le défenseur des Reds a partagé un message troublant sur le feuilleton entourant son avenir.

Trent Alexander-Arnold (26 ans) est né à Liverpool, est passé par l’académie des Reds, et a été lancé dans le grand bain par Jürgen Klopp en 2016 avec qui il a remporté tous ses trophées jusqu’à présent dont la Ligue des champions à 20 ans et la Premier League à 21 ans. Sous contrat à Liverpool jusqu’en juin prochain, le latéral droit et milieu défensif de la sélection anglaise semble figurer dans les petits papiers du Real Madrid.

«Je ne veux pas être le joueur qui n'a gagné des trophées que lorsqu'il était jeune»

Alors que Dani Carvajal est gravement blessé avec trois ruptures différentes au genou, les dirigeants merengue formuleraient un intérêt concret envers Trent Alexander-Arnold d’après Marca. Pour ITV, le principal intéressé a tenu des propos mystérieux sur la suite de sa carrière. « Je suis entré dans la fleur de l'âge et je ne veux pas être le joueur qui n'a gagné des trophées que lorsqu'il était jeune ».

«Il y a une chance que je ne gagne plus jamais de trophée dans ma carrière. Et il y a une chance que j'en gagne beaucoup plus»

« J'ai eu une conversation lors de notre voyage en Irlande avec Eberechi Eze. J'ai dit : 'Il y a une chance que je ne gagne plus jamais de trophée dans ma carrière. Et il y a une chance que j'en gagne beaucoup, beaucoup plus ». a conclu Trent Alexander-Arnold. Y a-t-il un message caché derrière ce discours vis-à-vis du Real Madrid vainqueur de deux des trois dernières Ligues des champions ? Le suspense reste entier.