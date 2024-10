Mercato : La grande décision du PSG avec ce buteur à 90M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, des rumeurs annonçaient un potentiel départ de Randal Kolo Muani du PSG. Un an après après avoir été acheté pour 90M€, le Français aurait pu faire ses valises, mais le voilà toujours à Paris. Fabrizio Romano a expliqué que le club de la capitale avait tout simplement fermé la porte à un transfert de RKM.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à se séparer de Manuel Ugarte, arrivé pourtant il y a un an. Un scénario qui aurait pu être le même avec Randal Kolo Muani. Recruté pour 90M€ à l'été 2023, le Français n'a pas convaincu pour sa première saison. C'est ainsi qu'il était question d'un possible départ de RKM. Mais voilà que Kolo Muani est aujoujourd'hui toujours au PSG.

Le PSG avait des offres pour Kolo Muani

Pour CaughtOffside, Fabrizio Romano est revenu sur le mercato de Randal Kolo Muani. Le journaliste a alors fait part de la grande décision du PSG, confiant : « Si le PSG voulait vendre Kolo Muani, ils avaient des offres durant l'été et elles n'ont pas été prises en considération. Kolo Muani continue de faire partie du projet du PSG pour cette saison, nous verrons pour l'été prochain ».

Un départ de RKM ? « Ce serait fou »

Quid maintenant de l'avenir de Randal Kolo Muani alors que des rumeurs évoquent encore et toujours un possible départ du PSG ? « J'ai été surpris de voir les informations à propos du PSG qui serait prêt à laisser Randal Kolo Muani partir. Le PSG a seulement Kolo Muani comme option en attaque actuellement étant donné que Gonçalo Ramos est blessé, donc ce serait fou de parler d'un départ du seul buteur que tu as dans ton équipe », a expliqué Fabrizio Romano.