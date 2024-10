PSG : L'annonce de ce transfert le fait halluciner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré les rumeurs, Randal Kolo Muani est resté au PSG lors du dernier mercato estival. Mais voilà que les rumeurs sur l'avenir de l'international française fusent encore et toujours. Ainsi, il pourrait être question d'un possible transfert à l'occasion du mois de janvier. Face à cette information, Fabrizio Romano n'a pas manqué de faire part de son étonnement.

Kylian Mbappé parti cet été, le PSG avait finalement décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour son attaque. Mais voilà que d'ici peu, il pourrait n'en rester plus qu'un. En effet, selon les rumeurs, l'international français pourrait faire ses valises au mois de janvier. Dans le viseur de Manchester United notamment, Kolo Muani pourrait donc quitter le PSG, un an et demi après son arrivée.

« J'ai été surpris »

Partira ? Ne partira pas ? L'avenir de Randal Kolo Muani a fait réagir Fabrizio Romano. Pour CaughtOffise, le journaliste a confié à propos du buteur du PSG : « J'ai été surpris de voir les informations à propos du PSG qui serait prêt à laisser Randal Kolo Muani partir ».

« Ce serait fou »

« Le PSG a seulement Kolo Muani comme option en attaque actuellement étant donné que Gonçalo Ramos est blessé, donc ce serait fou de parler d'un départ du seul buteur que tu as dans ton équipe », a poursuivi le journaliste italien concernant Kolo Muani.