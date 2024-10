Mercato - Paris FC : L'annonce qui va calmer tout le monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici peu, le Paris FC devrait se faire racheter par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Ça annonce donc du très lourd pour le projet parisien et compte tenu de la richesse de l'homme d'affaires français, des transferts XXL font déjà saliver plus d'un. Mais voilà qu'une mise au point a été effectuée concernant le futur recrutement du Paris FC.

Aura-t-on prochainement le droit à un deuxième gros club à Paris ? Après le PSG, c'est le Paris FC qui est attendu. Actuel leader de Ligue 2, le club parisien va rentrer dans une nouvelle ère avec le rachat annoncé par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Bernard Arnault étant l'un des hommes les plus riches de la planète, ça promet en ce qui concerne le marché des transferts.

Transferts - Paris FC : Une «folie» sur le mercato, la mèche est vendue https://t.co/s2jnIUDWPj pic.twitter.com/mTZHtpPP8E — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Le budget ne va pas s'envoler »

Mais voilà que malgré cette fortune, le Paris FC pourrait ne pas faire de trop grosses folies sur le marché des transferts. En effet, pour Le Figaro, un proche du dossier a quelque peu calmé tout le monde, annonçant : « Il ne faut pas s'attendre à une révolution, le budget ne va pas s'envoler, ni le club s'engager dans une politique de transferts inflationniste. La saison 2024-2025 est déjà calée, on s'oriente davantage vers une progressive montée en puissance ».

« Ils ne vont pas tout de suite arriver et sortir le chéquier »

Daniel Riolo avait lui aussi appelé au calme concernant le futur recrutement du Paris FC. Le journaliste RMC avait alors lâché : « J'imagine que cet hiver, ou plutôt j'en suis sûr, deux ou trois joueurs vont venir renforcer l'effectif pour boucler la montée en Ligue 1. Et après ça va être le champ des possibles, les promesses surtout... parce que dans le foot comme en politique on démarre surtout par des promesses. (...) C'est une nouvelle aventure et on se dit qu'il va construire une belle équipe, un concurrent au PSG et que ça va peut-être redonner un petit peu de vie à la Ligue 1. Forcément c'est une bonne nouvelle. Mais c'est là qu'il faut aussi calmer son excitation, c'est que ça ne va pas aller très vite. Ils ne vont pas tout de suite arriver et sortir le chéquier ».