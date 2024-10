Le Paris FC se lâche sur le futur duel avec le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien parti pour retrouver les sommets du football français, le Paris FC pourrait venir titiller le PSG dans les années à venir. Le club, en passe d'être racheté par la famille Arnault et Red Bull, occupe la tête de la Ligue 2 après huit journées. Cette arrivée fait naître de sacrées ambitions dans l'esprit des dirigeants du club, qui s'imaginent déjà pouvoir jouer les premiers rôles. Jusqu'à se frotter directement au PSG ?

Le Paris FC pourrait connaître une grande transformation à la suite du rachat du club qui s'annonce exceptionnel. Dans son histoire, le club, qui évolue dans l'ombre du PSG, n'a joué que trois saisons en première division. Depuis presque dix ans et son retour au niveau professionnel, le club a souvent fait partie des meilleures équipes de ce deuxième échelon. Mais cette année pourrait être celle de la consécration avec une promotion en Ligue 1. De quoi ravir les fans qui pourraient avoir deux clubs parisiens dans l'élite.

Remplacer le PSG ? Le boss du Paris FC sort du silence ! https://t.co/Sg9mhgFaJW pic.twitter.com/jnjBmpkW85 — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Un nouveau défi pour le PSG ?

Pierre Ferracci, à la tête du club depuis 2012, nourrit de grandes ambitions pour le Paris FC et la perspective de se frotter au PSG attire l'œil. Le club ne compte pas souffrir de la comparaison. « L’identité parisienne et nationale est très forte chez nous : la tour Eiffel, on se la partage, elle est sur notre logo depuis longtemps. "Fluctuat nec mergitur" est aussi sur le maillot du club. Il y aura une compétition avec le PSG mais je ne pense pas que l’on va s’arracher les oripeaux des uns et des autres » affirme le président du Paris FC dans un entretien accordé au Parisien.

« Perçu comme un club européen »

Le Paris FC pourrait réussir à faire un grand bond en avant dans sa progression et visiblement le club ne veut reculer devant aucun défi, pas même celui de débarquer relativement rapidement dans les compétitions européennes. « Je n’ai pas de problème pour que d’autres revendiquent Paris mais il est clair que nous sommes d’abord un club parisien et j’espère que demain on sera perçu comme un club national et européen parce que l’on franchira des étapes » poursuit Ferracci.