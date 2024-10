Rachat du Paris FC : La grande annonce pour le prochain mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un très bon début de saison, le Paris FC occupe actuellement la tête de la Ligue 2. Le club est en bonne voie pour un retour dans l'élite, d'autant plus qu'une grande nouvelle vient d'arriver. En effet, le rachat du club par la famille Arnault et par Red Bull pourrait lui permettre de bénéficier de grandes ressources lors des périodes de mercato. Mais attention, pas question de tout chambouler d'un coup !

En pleine forme, le Paris FC pourrait connaître un retour en Ligue 1 pour la première fois depuis plus de 30 ans. Le club s'apprête à vivre ce qui pourrait ressembler au rachat qui aura le plus de conséquences sur le paysage footballistique français depuis l'arrivée du Qatar au PSG. Il y a donc de quoi rêver pour se construire une grande équipe lors des périodes de mercato. Pierre Ferracci, le président s'est exprimé sur les objectifs à venir cet hiver.

Paris FC : De grands joueurs arrivent, la bombe est lâchée https://t.co/7qkD98TSfM pic.twitter.com/u2BDRJFLEp — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

« Pas de révolution »

A la tête du Paris FC depuis 2012, Pierre Ferracci se montre tout de même assez prudent par rapport au mercato. « Il n’y aura vraiment pas de révolution et de folie des grandeurs en janvier. Si l’on veut déstabiliser une équipe qui pour l’instant est en tête de la Ligue 2, on fait un chamboule-tout » annonce-t-il dans un entretien avec Le Parisien. Après huit journées, le Paris FC compte deux longueurs d'avance sur Lorient et l'USL Dunkerque.

Le Paris FC veut avancer prudemment

Même si la perspective de voir débarquer de grandes ressources financières peut nourrir de belles ambitions, le Paris FC ne va pas changer ses habitudes pour le moment. « On fera en janvier ce que l’on fait d’habitude, c’est-à-dire une ou deux retouches. Cela peut dépendre des blessures, il y a encore deux mois de compétition d’ici-là. Bien entendu, j’ai dit aux joueurs que je comptais sur eux pour franchir la dernière étape. François (Ferracci, le directeur sportif) a utilisé les deux mercatos d’été et celui d’hiver au milieu pour composer un bel effectif » poursuit Pierre Ferracci.