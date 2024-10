Mercato : Le Paris FC veut voler des phénomènes au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Paris FC vient d'être racheté par la famille Arnault, qui s'est associée à Red Bull pour son expérience en ce qui concerne la formation, Pierre Ferracci assure que le PFC souhaite profiter du vivier francilien pour dénicher de nouveaux grands talents. Un concurrent de poids pour le centre de formation du PSG.

C'est désormais officiel, le Paris FC est entré en négociations exclusives avec la famille Arnault pour le rachat du club. Par le biais d'Agache, la holding du milliardaire français Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, la famille Arnault va devenir actionnaire majoritaire du club parisien à hauteur de 55% tandis que Red Bull obtient 15% du capital du PFC. L'objectif est ainsi de profiter de l'expertise de l'entreprise autrichienne en matière de formation et ainsi profiter du vivier francilien, comme l'explique du président du club parisien, Pierre Ferracci, qui compte donc concurrencer le PSG.

Ferracci annonce la couleur pour le projet du PFC

« Une rivalité avec le PSG ? Notre capital sera national et français, ce n'est pas le cas du Red Star, et le PSG est tenu par le Qatar. Je vois un derby à terme en L1. Toutes les grandes villes européennes ont deux-trois clubs dans l'élite. La puissance éco est dans les grandes villes. Je vois un signe pour le foot français », lâche-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre au sujet de la formation.

«On dit que Paris est le meilleur bassin au monde, il faut exploiter ces richesses»

« On dit que Paris est le meilleur bassin au monde, il faut exploiter ces richesses. Je rêve d'avoir un jour une équipe dont la colonne vertébrale soit francilienne. Red Bull va apporter en ce sens. Red Bull arrive avec la famille Arnault, qui découvre le foot et met des compétences fortes à ses côtés. Red Bull a une data considérable. La famille Arnault ne rêve pas de concurrencer le PSG et de remporter immédiatement la Ligue des champions », ajoute Pierre Ferracci.