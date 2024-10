Officiel : Une révolution annoncée au Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Football Club se prépare à entrer dans une nouvelle dimension. Révélé la semaine dernière, le rachat de la formation parisienne par la famille Arnault, troisième fortune mondiale, et le groupe Red Bull a connu une étape importante ce jeudi, avec l’officialisation de négociations exclusives en vue d’un changement de propriétaire.

Le PSG ne devrait plus être seul très longtemps. Leader de Ligue 2 et visant la montée depuis plusieurs saisons, le Paris Football Club va connaître une révolution avec son rachat par la famille Arnault et le groupe Red Bull révélé la semaine dernière. Ce jeudi, Agache, la holding du milliardaire français Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, a annoncé être entré « en négociations exclusives » pour mettre la main sur l’autre club de la capitale.

« Négociations exclusives » pour le rachat du PFC

On apprend dans le communiqué publié ce jeudi que le PFC « va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull qui est également entré en négociations pour l’acquisition d’une participation minoritaire ». La famille Arnault va prendre environ 55% des parts du club avant de récupérer 30 % supplémentaires d'ici 2027, tandis que Red Bull récupérera 15 %.

« Notre famille a toujours été proche du monde du sport »

Il s’agit de la première étape du rachat du Paris Football Club « sous réserve de finalisation de la documentation juridique », de l’accord des « instances représentatives du personnel du Paris FC » et de « l’approbation de la commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ». Antoine Arnault, futur représentant de "Agache" au sein du Conseil d’administration du Paris FC, a justifié cette reprise : « Les valeurs qu’il véhicule, la passion qu’il engendre, les émotions qu’il suscite, le football est depuis longtemps une grande passion pour nous. Notre famille a toujours été proche du monde du sport, des sportifs, et des jeunes femmes et hommes qui cherchent à se dépasser. »