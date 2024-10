PSG : Le Qatar à l’origine de la révolution au Paris FC ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir la famille Arnault mettre la main sur le Paris Football Club à hauteur de 55% dans un premier temps, le groupe Red Bull récupérant 15%. Un investissement qui pourrait s’expliquer par le rachat du PSG par le Qatar en 2011.

L’officialisation est imminente. Leader de Ligue 2, le Paris Football Club s’apprête à changer de dimension avec son rachat par la famille Arnault, troisième fortune mondiale, qui sera accompagnée du groupe Red Bull. Un deuxième club important pourrait alors rapidement émerger dans la capitale, une nouvelle accueillie positivement par le PSG.

«Projet monumental» au Paris FC, un mercato de folie est déjà prévu

« On a loupé l’opération PSG, il ne faut pas laisser une nouvelle Tour Eiffel partir ailleurs »

Comment expliquer l’intérêt de Bernard Arnault et sa famille pour le PFC ? Interrogé par le magazine Capital Vincent Chaudel, directeur de l'Observatoire du sport business, a son idée : « Ils auraient pu ou dû se positionner sur le PSG il y a 15 ans quand le Qatar l’a racheté. Cela aurait été cohérent car depuis sa naissance, le PSG c’est le club des stars. La réflexion des Arnault a certainement été de se dire : « on a loupé l’opération PSG, il ne faut pas laisser une nouvelle Tour Eiffel partir ailleurs ».

Une opération qui pourrait atteindre les 100M€

Challenges dévoilait récemment que le montant de l’opération devrait être compris entre 60 et 100M€. La part variable dépendrait de la présence ou non du PFC en Ligue 1 au moment où le président et propriétaire Pierre Ferracci partira définitivement dans trois ans, lorsque la famille Arnault récupérera 85% des parts du club. En attendant, la première fortune de France sera majoritaire à 55 %, tandis que Red Bull disposera de 15 %.