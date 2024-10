Paris FC : Le deal à 100M€ bientôt bouclé par la famille Arnault !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une révolution se dessine dans la capitale avec le rachat à venir du Paris Football Club par la famille Arnault, qui sera accompagnée de Red Bull pour mener à bien ce nouveau projet. Pour parvenir à ses fins et entrer dans le monde du football, la troisième fortune mondiale pourrait lâcher jusqu’à 100M€.

À l’inverse de la plupart des grandes capitales européennes, la ville de Paris ne compte qu’un club de football dans l’élite, une situation qui pourrait rapidement changer. Leader de Ligue 2, le PFC va prochainement basculer dans une nouvelle dimension avec un changement de propriétaires, l’actuel boss Pierre Ferracci laissant la place à la famille Arnault, troisième fortune mondiale, qui va récupérer 55% des parts du club avant d’atteindre la barre des 85% d’ici 2027, les 15% restants allant au groupe Red Bull.

En guerre avec le PSG, Hidalgo jubile grâce au Paris FC https://t.co/UipuZqQD6m pic.twitter.com/xM9BxCJj7V — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

L’opération pourrait atteindre la barre des 100M€

Pour l’heure, le rachat du Paris Football Club n’est pas encore officiel, ni même totalement acté. Selon Challenges, le deal n’est pas signé mais l’issue ne fait aucun doute. Une transaction qui est estimée entre 60 et 100M€ selon des sources proches du dossier. La part variable dépendrait de la présence ou non du Paris FC en Ligue 1 au moment où Pierre Ferracci pliera définitivement bagage dans trois ans, précise l’hebdomadaire économique.

« Une excellente nouvelle »

L’opération fait déjà énormément parler, notamment au sein du football français. « C’est une excellente nouvelle. C’est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela apportera de la concurrence au plus haut niveau du football parisien », a notamment salué Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Même son de cloche chez Jean-Michel Aulas. « C’est formidable d’avoir deux clubs forts à Paris. Un derby à Paris, ça a le potentiel de valoir un Manchester United - Manchester City. Ça donne de la puissance à Paris, de la dynamique et de la valeur compétitive au foot français », a confié l’ancien boss de l’OL au Parisien.