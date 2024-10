Zidane - Deschamps : La vérité éclate sur un malaise ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps ne fait plus l’unanimité à la tête de l’équipe de France, le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse en cas de départ de l’actuel sélectionneur. La relation entre les deux hommes fait l’objet de nombreuses rumeurs, mais à en croire un journaliste du Parisien, aucun malaise n’existe.

Intouchable il y a encore quelques mois, Didier Deschamps a vu son statut se fragiliser en équipe de France, la faute à un jeu minimaliste et un Euro 2024 très pauvre en émotions malgré une place en demi-finale. De quoi relancer les débats concernant un retour de Zinedine Zidane chez les Bleus, cette fois-ci avec le costume de sélectionneur. Un scénario cauchemardesque aux yeux de Deschamps si l’on en croit Daniel Riolo. « Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça. Lui il est contre cette idée-là, assurait le journaliste de RMC après l’élimination face à l’Espagne à l’Euro. Psychologiquement, cet homme-là est atteint. Atteint par le fait que depuis le début de sa carrière, il n'est pas le beau de l'histoire. Lui, c'est le moche de l'histoire. Et il le vit très mal. C'est une cicatrice depuis ses 20 ans, depuis que Michel Platini a dit de lui que c'était un porteur d'eau quand il a commencé en équipe de France ». Tous les observateurs ne sont pas de cet avis.

« Deschamps ne vit pas avec l'épée de Damoclès Zidane au-dessus de sa tête »

Interpellé par un internaute sur le site du Parisien, Harold Marchetti écarte tout malaise entre Zinedine Zidane et l’actuel sélectionneur. « Il ne faut pas prêter cas à toutes ces rumeurs, répond le journaliste. Didier Deschamps fait son métier du mieux possible et on peut difficilement remettre en cause son bilan en douze ans. Il a toujours eu la latitude de choisir son avenir. Il a quitté la Juventus après l'avoir fait remonter en Serie A. À Marseille en 3 ans il a ramené 6 trophées entre 2009 et 2012 et a préféré ensuite partir. Donc il ne s'accroche pas à son poste, ne vit pas avec l'épée de Damoclès Zidane au-dessus de sa tête. »

« Ce ne sont pas des intimes mais ils ont un respect mutuel l'un pour l’autre »

« Il pense encore qu'il peut réussir un grand mondial 2026 avec une génération en partie régénérée. Certains aspirent peut-être à voir Zizou lui succéder. Ça peut s'entendre aussi, au regard de son aura et de ses résultats sur le banc du Real. Mais n'oublions jamais dans quel état était l'équipe de France en 2010 après le fiasco de Knysna. On avait fait rire la terre entière. Depuis avec Deschamps, la France a cousu une deuxième étoile sur son maillot, elle était en finale du Mondial en 2022. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. On a trop souvent cherché à opposer les deux champions du monde 1998. Ce ne sont pas des intimes mais ils ont un respect mutuel l'un pour l’autre », affirme Harold Marchetti.