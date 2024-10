Zidane prépare un retour historique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'heure de la revanche a sonné. Battue par l'équipe de France du youtubeur Aminematue, la sélection espagnole de DjMaRiiO et d'Ibai Llanos va tenter de se racheter. Le Civitas Metropolitano de Madrid (70 000 places) va accueillir cet affrontement, qui sent la poudre. Et à cette occasion, un certain Zinédine Zidane pourrait faire honneur de sa présence.

Quelle équipe de youtubeurs sera la meilleure entre la France et l’Espagne ? Les Bleus menés par Aminematué avaient remporté le premier duel, à Paris, le 19 novembre 2022. Une rencontre amicale, qui s’était, malgré tout, terminée sur des insultes. La revanche entre les deux pays est donc très attendue.

Mbappé : France 98 dévoile le principal problème https://t.co/Lz4P3Il8ec pic.twitter.com/MIkOK8sul6 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Un évènement historique se prépare ?

L’acte II de ce duel aura lieu à Madrid ce samedi soir. En Espagne, cette rencontre sera diffusée sur la chaîne du youtubeur DjMaRiiO. Aminematue diffusera aussi ce match avec les commentaires d’Alexandre Ruiz et de Quento. Il y a deux ans, la diffusion de ce match avait captivée plus d’un million d’internautes. Un record qui pourrait tomber.

Zidane est espéré

Selon les informations de L’Equipe, quelques surprises sont attendues pour cet évènement. Des stars du ballon rond pourraient assister à cette rencontre à l’instar de Zinédine Zidane. Domicilié à Madrid, le champion du monde 1998 avait déjà donné de sa personne en contribuant à l'annonce du match, dans une vidéo diffusée sur les réseaux d'Amine.