Attaqué, Deschamps répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme attendu et espéré, Didier Deschamps a remporté un deuxième match consécutif en Ligue des Nations en venant à bout d'Israël ce jeudi soir (1-4). Mais ce n'est pas la performance de l'équipe de France qui va faire taire les critiques sur le style de jeu proposé par le sélectionneur. Sous le feu des critiques, le technicien a donné son point de vue en conférence de presse.

Didier Deschamps s’est donné un gros bol d’air. En battant Israël ce jeudi soir, le sélectionneur de l’équipe de France s’est donné quelques jours de répits. Mais très vite, les interrogations autour du niveau de la formation reviendront au cœur de l’actualité. Car en Hongrie, tout n’a pas été parfait, loin de là. Cette équipe menée par une nouvelle génération est encore à polir jusqu’à la prochaine Coupe du monde en 2026.

Mbappé : France 98 dévoile le principal problème https://t.co/Lz4P3Il8ec pic.twitter.com/MIkOK8sul6 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Un malaise chez les Bleus ?

Mais plutôt que la manière, Deschamps préfère retenir le résultat. A quelques jours d’un nouveau match face à la Belgique, le sélectionneur a reconnu que l’ambiance n’était pas incroyable en interne. L’absence polémique de Kylian Mbappé, mais aussi les critiques sur le niveau de jeu des Bleus perturbent inévitablement le quotidien de cette équipe de France, en pleine passation de pouvoir.

« L'environnement n'est pas des plus sereins, mais… »

« Toujours bien de gagner. Certains considèrent que dans le dialogue qu'on a eu avant la Belgique il y a eu des critiques. C'était des discussions. Et on a battu la Belgique. L'environnement n'est pas des plus sereins. Tout n'est pas parfait. Mais tout n'est pas à jeter. On est dans une période un peu de transition, avec des joueurs qui ont des qualités et qui demandent confirmation. Cette Ligue des nations doit nous servir à ça. On s'est raté contre l'Italie, ok, mais on a fait un très bon match contre la Belgique » a confié Deschamps au micro de TF1 ce jeudi.