Equipe de France : L’incroyable aveu de Deschamps !

Axel Cornic

Pour le premier match de cette trêve internationale, l’équipe de France a remporté une large victoire sur Israël dans le cadre de la Ligue des Nations (4-1). Un bon point pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui était forcément soulagé après avoir essuyé énormément de critiques ces dernières semaines.

Une victoire reste une victoire. Ce jeudi à Budapest, l’équipe de France a enchainé une deuxième victoire de suite face à Israël après la Belgique, mais surtout après la défaite face à l’Italie en septembre dernier. Et le défi était grand, surtout après le départ à la retraite d’Antoine Griezmann et l’absence du capitaine Kylian Mbappé qui ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours.

« Toujours bien de gagner »

Forcément, Didier Deschamps était soulagé après cette victoire des siens, surtout après les énormes critiques dont il a fait l’objet. « Toujours bien de gagner. Certains considèrent que dans le dialogue qu'on a eu avant la Belgique il y a eu des critiques. C'était des discussions. Et on a battu la Belgique » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France, au micro de TF1.

« L'environnement n'est pas des plus sereins »

« L'environnement n'est pas des plus sereins. Tout n'est pas parfait » a poursuivi Deschamps, dont l’avenir a également été remis en doute avant le début de cette trêve internationale. « Mais tout n'est pas à jeter. On est dans une période un peu de transition, avec des joueurs qui ont des qualités et qui demandent confirmation. Cette Ligue des nations doit nous servir à ça. On s'est raté contre l'Italie, ok, mais on a fait un très bon match contre la Belgique ». Les retrouvailles avec la Belgique vont arriver très vite puisque dès le 14 octobre prochain les Bleus vont retrouver leur voisin, avant de penser à un nouveau match contre Israël le 14 novembre et une revanche sur l’Italie, le 17 novembre.