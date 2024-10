Mbappé : La sortie qui va faire enrager le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a rejoint le Real Madrid cet été après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé connaît de grandes difficultés pour ses premiers pas en Espagne. Patrick Kluivert n'est toutefois pas surpris puisqu'il estime que rejoindre un championnat si fort après des années en Ligue 1 demande un temps d'adaptation important.

Cet été, Kylian Mbappé a cette fois-ci décidé de ne pas prolonger au PSG. Le Bondynois a ainsi rejoint le Real Madrid où il s'est engagé libre. Cependant, les débuts du capitaine de l'équipe de France peine à convaincre du côté de la capitale espagnole. Pas étonnant pour Patrick Kluivert qui juge le championnat espagnol bien plus difficile que la Ligue 1.

Mbappé : Le Real Madrid lance une grande stratégie https://t.co/mIi63kdB81 pic.twitter.com/lXk4LYR7JH — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Kluivert va agacer le PSG

« Il doit s'adapter. Ce n'est pas facile de passer toute une carrière en France et de venir ensuite en Espagne où le championnat est très fort et ce n'est pas facile de s'adapter. Il a besoin de temps, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde. Je suis sûr qu'il s'adaptera et qu'il fera la différence », lance-t-il au micro de MARCA en marge de l'Assemblée Générale de l'ECA.

Al-Khelaïfi veut tourner la page

Egalement présent, Nasser Al-Khelaïfi a quant à lui expédié une question sur Kylian Mbappé. « Je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe, je préfère me concentrer sur ceux qui y sont », a confié le président du PSG rappelant que le nouveau projet parisien « est incroyable ».