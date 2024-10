PSG : Gros malaise au sein du vestiaire ?

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Milan Skriniar a peu à peu été déclassé dans la hiérarchie des défenseur centraux du Paris Saint-Germain. L’international slovaque est désormais le quatrième chois derrière Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo, avec Luis Enrique qui n’est clairement pas fan de son profil.

Que se passe-t-il avec Milan Skriniar ? Recruté par Luis Campos pour devenir le nouveau patron de la défense, le joueur de 29 ans ne semble plus du tout être dans les plans de Luis Enrique. Il a même été poussé vers la sortie lors du dernier mercato, mais aucune solution n'a été trouvé pour boucler son départ.

Déjà fini pour Skriniar ?

Depuis, il a été réintégré par Luis Enrique, mais sa situation n’a pas changé. Il n’a en effet disputé que deux petits matchs en Ligue 1 et pour le moment, il n’a toujours pas joué la moindre minute en Ligue des Champions. Il devrait donc être l’un des principaux candidats au départ lors du prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2025.

Un problème qui doit être réglé le plus vite possible

Le principal intéressé ne serait pas du tout satisfait de sa situation et d’ailleurs, il l’a clairement avoué lors du rassemblement de la sélection slovaque. La Gazzetta dello Sport révèle que si Milan Skriniar accepte d’être derrière le capitaine Marquinhos, il estimerait ne pas être en dessous de joueurs comme Willian Pacho et Lucas Beraldo, qui lui sont passés devant au PSG.