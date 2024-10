Mbappé : Deschamps valide son remplaçant !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propulsé au rang de capitaine de l'équipe de France après la défection de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni n'a pas raté ses débuts dans son nouveau rôle. Face à Israël ce jeudi soir, le milieu de terrain du Real Madrid a su se relever d'une entame difficile pour clôturer sa partie en beauté et obtenir les félicitations de Didier Deschamps.

Aurélien Tchouaméni n’oubliera ce 10 octobre 2024. En l’absence de Kylian Mbappé, d’Antoine Griezmann, mais aussi de N’Golo Kanté, le milieu de terrain du Real Madrid a hérité du brassard de capitaine de l’équipe de France. Face à Israël ce jeudi soir, le joueur est devenu le 132ème capitaine tricolore. Une promotion qui pourrait rester sans lendemain, notamment si Didier Deschamps décide de le préserver face à la Belgique lundi soir.

Tchouaméni savoure après le coup de sifflet final

Mais après le coup de sifflet final, Tchouaméni ne pensait pas à l’avenir, mais bien au moment présent. « J'ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard, avec tous les frères. On avait envie de bien faire, ça s'est vu sur le terrain. On a été efficaces. On a fait les efforts tous ensemble, on avait des consignes sur le contre pressing. On l'a bien fait. On voudra gagner le prochain match. On est restés solidaires, on a augmenté le curseur en 2e. Le brassard ? Ça fait un peu bizarre, j'ai beaucoup profité » a-t-il déclaré au micro de TF1.

Deschamps salue sa prestation

En conférence de presse, Didier Deschamps a tenu aussi à saluer les débuts réussis du capitaine Tchouaméni. « C'est la meilleure réponse qu'il peut donner. Il n'a pas modifié son jeu. C'est une fierté pour lui. Il a la capacité pour avoir ce brassard et il a assumé. Il a eu des discours plus longs et plus nombreux que d'habitude mais ça n'a rien changé à ce qu'il a fait sur le terrain » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France après la rencontre.