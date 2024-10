Deschamps a trouvé son nouveau chouchou au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec les absences de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé était le joueur avec le plus de sélections sur la feuille de match. Mais face à Israël ce jeudi soir (1-4), l'ailier du PSG s'est montré maladroit balle au pied, effectuant des choix maladroits. Selon Daniel Riolo, Dembélé mérite d'être remplacé par un jeune lors des prochaines rencontres.

Avec la retraite d’Antoine Griezmann et l’absence de Kylian Mbappé, la moyenne du nombre de sélections de chaque joueur retenu par Didier Deschamps s’est écroulée. Lors de ce rassemblement, Elle s’élève à 12,7. L’élément le plus capé se nomme Ousmane Dembélé. Accompagné de son nouveau statut, le membre du PSG était logiquement très attendu face à Israël ce jeudi soir.

Mbappé : France 98 dévoile le principal problème https://t.co/Lz4P3Il8ec pic.twitter.com/MIkOK8sul6 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Dembélé s'est montré décevant

Mais sur son côté droit, Ousmane Dembélé s’est montré maladroit, perdant de nombreux un contre un. L’impatience est grande autour du joueur, qui peine à se montrer décisif avec la sélection nationale. Mais malgré ce constat, Didier Deschamps continue de lui faire confiance, ce qui a tendance à exaspérer Daniel Riolo. « Dembélé il fait quoi en équipe de France ? Lui aussi il a une sorte d’immunité avec Deschamps. Il joue toujours. Dembélé on en parle au PSG et on se dit que c’est de lui que viennent la plupart des attaques. Au PSG, c’est la vedette de l’équipe, t’as pas réellement d’autres choix » a-t-il confié ce jeudi soir.

Deschamps le protège

Selon l’avis du chroniqueur, Dembélé a besoin d’être challengé en équipe de France. « L’équipe de France par définition, c’est une sélection où tu as un réservoir et où tu pourrais essayer de construire autre chose. D’où le totem d’immunité dont on parlait. Lui il arrive et il est titulaire ». Est-ce qu’il mérite d’être toujours titulaire au vu de ce qu’il apporte ? » s’est demandé Riolo sur le plateau de l’After Foot.