«Incroyable, sidérant», Riolo fracasse Deschamps !

Jean de Teyssière

Jeudi soir, face à Israël, l’équipe de France a largement remporté son match (4-1) même si dans le jeu, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Encore une fois, la tactique frileuse de Didier Deschamps a été critiquée et ce n’est pas la résurgence d’une archive de Didier Deschamps qui va calmer Daniel Riolo.

Depuis 12 ans, Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Le bilan est plus que positif avec la victoire durant la Coupe du monde 2018 et deux finales en 2022 et 2016. Mais le jeu proposé a toujours fait énormément parler...

«Celui qui prend des risques est récompensé»

Jeudi soir, dans L’After Foot, l’émission de RMC a retrouvé une archive de Didier Deschamps, lorsqu’il était consultant pour la chaîne de radio. Après la défaite 4-1 face aux Pays-Bas lors de l’Euro 2008, voilà ce que disait le futur sélectionneur des Bleus : « Celui qui prend des risques est récompensé. C’est toujours comme ça. En Ligue des Champions, si tu ne joues pas, tu ne passeras pas. A un moment il faut que tu penses à créer des problèmes à l’adversaire. Tu peux te qualifier en huitième ou en quart avec un peu de réussite mais au bout d’un moment, si tu ne rentres pas sur le terrain en cherchant des problèmes à l’adversaire, tu ne peux pas. Ça ne passe pas. Parce qu’à un moment il y a le talent en face qui fera la différence. Et c’est ce qui s’est passé ce soir. »

«C’est sidérant, incroyable»

Après l’écoute de cette archive, l’éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, n’en revenait pas : « Franchement, c’est sidérant. C’est incroyable, incroyable. Je vois que je n’ai pas beaucoup varié dans mon discours et dans ce que j’aime du football, mais c’est incroyable ce qu’il dit. Il relativise même le fait d’avancer dans la compétition. C’est totalement opposé à son discours qui n’est axé que sur le résultat. Quand il dit qu’il faut créer, poser des problèmes à l’adversaire pour pouvoir avancer et construire quelque chose, qui va au-delà de passer un tour parce que tu as eu de la réussite. Alors que c’est exactement ce qu’il fait. C’est sidérant d’entendre ça et de voir ce qu’il a construit ensuite. L’archive est folle. »