Paris FC : Un paria de l’OM tout proche de se placer ?

Jean de Teyssière

La semaine dernière, une grosse annonce était venue provoquer un coup de tonnerre dans le monde du football français. Le Paris FC, club habitué à la deuxième division française est en passe d’être racheté par le duo Bernard Arnault, patron de LVMH et Red Bull. Mais ils n’étaient pas les seuls à être intéressés par le club puisqu’un certain Jacques-Henri Eyraud était également venu aux nouvelles.

Un rachat qui pourrait faire passer le club dans une nouvelle ère. Le Paris FC pourrait bientôt passer sous pavillon Arnault-Red Bull. Le célèbre homme d’affaires français, à la tête d’une fortune de 233 milliards de dollars pourrait prendre part au rachat du club résidant à Charléty, en compagnie de Red Bull, déjà bien implanté dans le sport.

Le PSG heureux de ce rachat

Avec ce potentiel rachat du club parisien, il pourrait bientôt y avoir deux équipes de la capitale au sommet du football français. De quoi rendre jaloux le PSG, qui était jusqu’alors le club le plus puissante de France ? Non, comme le rapporte une source proche de la direction du PSG : « C’est une super nouvelle. C’est fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français. Cela va apporter de l’émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du foot dans la capitale. »

Jacques-Henri Eyraud voulait racheter le Paris FC

La famille Arnault semble bel et bien être concernée par le rachat du Paris FC. Antoine Arnault, le fils de Bernard, avait réagi : « Il ne faut jamais dire jamais. A priori, nous avons fort à faire avec notre groupe en ce moment. Je ne pourrai ni vous répondre non, ni un grand oui non plus, je vous mentirais. » Mais il n’était pas le seul. Selon Challenges, le fonds saoudien d’investissements, qui détient Newcastle s’y était intéressé. Deux investisseurs américaines étaient également sur le dossier, dont l’un représenté par Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM...