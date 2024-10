Le Paris FC refroidi par McCourt et l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bientôt racheté notamment par la famille Arnault, le Paris FC pourra notamment compter sur la fortune de l'un des hommes les plus riches de la planète. De quoi mettre l'eau à la bouche des fans qui s'attendent ainsi à des transferts. Mais dans le football, l'argent ne fait pas tout et on peut en témoigner à l'OM avec Frank McCourt.

Avec une fortunte estimée par Bloomberg à un peu plus de 173 milliards d'euros, Bernard Arnault serait actuellement le 4ème homme le plus riche de la planète derrière Elon Musk (1er), Jeff Bezos (2ème) et Mark Zuckerberg (3ème). Une fortune qui pourrait prochainement faire le bonheur du Paris FC. En effet, associée au groupe Red Bull, la famille Arnault va racheter le club parisien. Mais l'argent ne fera pas tout pour le PFC...

Mercato - Paris FC : L'annonce qui va calmer tout le monde ! https://t.co/zrvOBdTBDR pic.twitter.com/TssntprC2w — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Une fortune pas gage de réussite ?

Malgré l'argent de Bernard Arnault, Pierre Rondeau a tenu à calmer l'emballement à propos de l'avenir du Paris FC. Et pour cela, il a notamment pris l'exemple de Frank McCourt à l'OM. « Le Stade rennais, avec François Pinault, ou Marseille avec Frank McCourt ne sont pas devenus des tops 8 européens », a lâché l'économiste du sport pour Le Parisien.

« Les moyens sont nécessaires dans le football »

Président du Red Star, Patrice Haddad a lui expliqué à propos de cet aspect financier : « Les moyens sont nécessaires dans le football. C’est un accélérateur, mais ce n’est pas l’unique facteur. Ça ne dispense pas de fournir le travail de qualité à côté ».