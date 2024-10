Coup de tonnerre au Paris FC, la LFP jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement leader de Ligue 2, le Paris FC devrait prochainement être racheté par la famille Arnault (détentrice du groupe LVMH) qui pourra également s’appuyer sur un gros apport de Red Bull. Si le PSG s’est notamment félicité de la possible arrivée d’un concurrent dans la capitale, c’est également le cas de la Ligue de football professionnel (LFP).

Le PSG n’est plus seul dans la capitale. Ayant imposé son hégémonie sur le football parisien et français, le Paris-Saint-Germain pourrait prochainement être rejoint par le Paris FC comme mastodonte du football tricolore. Et pour cause, le club du sud-est de la capitale devrait prochainement être racheté par le groupe LVMH détenu par la richissime famille Arnault, mais aussi par le groupe Red Bull dont l’œil sportif a toujours été avisé.

Le PSG salue le rachat du Paris FC

Ces éléments, révélés par le journal l’Equipe ce mercredi, pourraient véritablement provoquer un raz-de-marée au sein du football national. Surtout, à l’échelle parisienne, cela pourrait signifier la présence de deux clubs financièrement très puissants, et capable de faire office de vitrine à l’international. D’ailleurs, le PSG a réagi très positivement à l’arrivée de riches investisseurs à la tête du club voisin, comme l’a rapporté RMC Sport ce jeudi. « C’est une super nouvelle. C’est fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français. Cela va apporter de l’émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du foot dans la capitale », dit-on au PSG.

« Le fait que le PFC soit racheté par un investisseur français rajoute à la satisfaction générale »

Mais ce n’est pas tout, comme le rapporte le média, c’est également la Ligue de football professionnel toute entière qui salue cette nouvelle dimension que s’apprête à prendre le Paris FC. « Du côté de la Ligue, on se réjouit aussi de l’arrivée d’un tel investisseur dans le foot français. La LFP est heureuse de voir que des investisseurs puissants investissent en Ligue 1: de Larry Tanenbaum à Saint-Étienne, en passant par BlueCo à Strasbourg, Bill Foley à Lorient ou encore prochainement la famille Pagliuca au Red Star. Le fait que le PFC soit racheté par un investisseur français rajoute à la satisfaction générale », écrit ainsi RMC.