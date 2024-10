Révolution au Paris FC, le PSG sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le football français pourrait connaître un bouleversement à l’avenir avec le rachat du Paris Football Club, actuellement en Ligue 2, par la famille Arnault et la marque Red Bull. Un autre grand projet prend donc forme dans la capitale, ce qui pourrait faire de l’ombre au Paris Saint-Germain, accueillant toutefois la nouvelle avec excitation.

Une révolution se dessine à Paris, et elle ne concerne pas le PSG. Le PFC, l’autre club de la capitale, s’apprête à entrer dans une nouvelle dimension avec son rachat par la holding familiale de la famille Arnault, troisième fortune mondiale. Un projet dans lequel Red Bull tiendra également un rôle, la marque autrichienne qui devrait prendre 15% des parts du club. Evoqué depuis de longues années, un derby parisien dans l’élite du football français n’a jamais été aussi proche de voir le jour, de quoi effrayer le PSG ?

Vente PSG : Le Qatar remplacé par un milliardaire ? https://t.co/dS3jw7nsVp pic.twitter.com/GHTr1Chb07 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français »

Absolument pas si l’on en croit l’entourage du Paris Saint-Germain, rapporté par RMC : « C’est une super nouvelle. C’est fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français. Cela va apporter de l’émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du foot dans la capitale ».

« Ça peut redonner un peu d'enthousiasme aux passionnés de football en France »

Le PFC est aujourd’hui leader de Ligue 2 et vise la montée après un mercato ambitieux, marqué par les recrutements de Jean-Philippe Krasso et Maxime Lopez. Journaliste à RMC, Daniel Riolo estime qu’il s’agit d’une « bonne nouvelle » mais demande de la patience. « Entendre qu'un milliardaire arrive pour reprendre un club, ça peut redonner un peu d'enthousiasme aux passionnés de football en France. C'est une nouvelle aventure et on se dit qu'il va construire une belle équipe, un concurrent au PSG et que ça va peut-être redonner un petit peu de vie à la Ligue 1. Forcément c'est une bonne nouvelle. Mais c'est là qu'il faut aussi calmer son excitation, c'est que ça ne va pas aller très vite. Ils ne vont pas tout de suite arriver et sortir le chéquier », a-t-il confié ce jeudi dans la matinale Apolline Matin.