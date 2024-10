Mercato : L'homme le plus riche du monde débarque à Paris et menace le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreuses années, le football français attend l'arrivée d'un deuxième club phare à Paris pour concurrence le PSG. La capitale française est effectivement une anomalie de ce point de vue là dans le football mondial, mais cela pourrait prochainement changer. Et pour cause, le Paris FC, actuel leader de Ligue 2, va être racheté par à la famille Arnault associée à Red Bull.

La ville de Paris est une anomalie dans le monde du football. Et pour cause, il s'agit de l'une des très rares capitales qui n'est pas dotée d'au moins deux grands clubs. Le PSG est effectivement bien seul ce qui tranche clairement avec d'autres capitales, notamment européennes, comme Rome, Londres, Lisbonne ou encore Madrid, qui ont tous plusieurs clubs de très haut niveau. Mais l'anomalie parisienne pourrait très rapidement être réglée.

Le PFC passe dans une nouvelle ère

Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le Paris FC va être racheté par les propriétaires de LVMH et de Red Bull. Bernard Arnault, doté d'une fortune estimée à 200 milliards d'euros et présenté comme l'homme le plus riche du monde, va devenir actionnaire majoritaire du club parisien par le biais de l'une des holding de la famille, à hauteur 55-56%. Le patron de la marque de luxe LVMH et ses cinq enfants (Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean) s'investissent personnellement dans le projet du PFC aux côtés de Red Bull qui possèdera de son côté 15% des parts du club. Les 30% restants resteront en possession de Pierre Ferracci, l'actuel président et actionnaire majoritaire du PFC.

Des moyens importants pour être performants rapidement

Fort d'actionnaires aussi puissants, le Paris FC va entrer dans une nouvelle ère et concrétise enfin le projet d'un deuxième grand club à Paris. Le PSG n'est certes pas menacé à court terme, mais avec de nouveaux dirigeants très ambitieux, l'objectif sera d'arriver rapidement en Ligue des champions et donc de concurrencer la domination du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Afin d'y parvenir, le Paris FC se verra doté de moyens, au moins entre 100 et 200M€ sur plusieurs années. Entre la puissance économique de la famille Arnault et le savoir-faire en terme de formation de Red Bull, le PFC peut se mettre à rêver de venir concurrencer le PSG. Pour cela, il faudra déjà monter en Ligue 1, mais c'est bien parti. Le Paris FC réalise un excellent début de saison et se retrouve déjà en tête de la Ligue 2 grâce notamment à un mercato ambitieux marqué par les arrivées de Jean-Philippe Krasso et Maxime Lopez. Il va peut-être falloir s'y habituer.