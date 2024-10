Pogba - OM : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Autorisé à revenir sur les pelouses dès le mois de mars prochain, Paul Pogba va faire parler de lui sur le mercato. Et pour cause, alors que la Juventus a prévu de résilier son contrat, le milieu de terrain français sera prochainement libre sur le marché. Cependant, malgré les rumeurs liant Pogba à l'OM, une nouvelle information confirme qu'il n'y a pas de contact pour le moment.

Grâce à une décision du TAS, Paul Pogba sera autorisé à revenir sur les terrains beaucoup plus tôt que prévu. Et pour cause, dès le mois de mars, l'international français pourra rejouer. Mais pour quel club ?

Depuis quelques heures, une folle rumeur circule envoyant Paul Pogba à l'OM. Cependant, RMC Sport a d'abord affirmé qu'il s'agissait pour le moment d'un dossier qui n'était pas sur la table de dirigeants marseillais, qui avaient pourtant réussi à convaincre Adrien Rabiot. Journaliste pour AS, Andrès Onrubia a confirmé cette situation. « Malheureusement, pour le moment il n'y rien avec Pogba », écrit-il sur X.

La Juve confirme les discussions

Quoi qu'il en soit, Maurizio Scanavino, l’administrateur délégué de la Juventus a confirmé des discussions pour une résiliation de contrat. « Nous discutons avec son entourage. Pogba est un grand joueur et peut certainement encore jouer. Mais cela fait deux ans qu'entre les blessures et les disqualifications, il n'a pas joué. Ce sont des éléments à évaluer et en tout cas je confirme que nous sommes en train de parler avec son staff », assure le dirigeant italien à Sky Sport.