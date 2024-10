PSG : Riolo fracasse encore Luis Enrique !

Axel Cornic

Arrivé il y a quasiment un an et demi, Luis Enrique ne fait toujours pas l’unanimité en France. Le coach du Paris Saint-Germain est régulièrement critiqué pour ses choix et encore plus certaines attitudes face à la presse, comme cela a notamment été le cas tout récemment après la rencontre de Ligue des Champions perdue face à Arsenal (2-0).

On savait que Luis Enrique ne portait pas vraiment les journalistes dans son cœur, mais la chose a pris des proportions assez importantes ces dernières semaines. Car le coach du PSG adopte une position assez distante vis-à-vis de la presse, assurant notamment qu’elle ne peut pas comprendre certains de ses choix.

Luis Enrique face à la presse

On l’a notamment vu en marge de la rencontre face à Arsenal en Ligue des Champions, ou alors au cours de la conférence de presse avant le match contre l’OGC Nice en Ligue 1. Cela n’a pas manqué de faire réagir ses détracteurs et notamment Daniel Riolo, qui n’est pas le dernier lorsqu’il s’agit de pointer du doigt le coach du PSG !

« Quelqu'un de tout à fait normal qui ne méprise pas les gens, ça existe dans le monde du foot »

Au micro de RMC Sport et au détour d’une conversation sur Pierre Sage, coach de l’OL, il a en effet glissé un petit tacle à Luis Enrique. « C'est quelqu'un de naturel, sincère, qui parle, et qui ne te dit pas que tu ne vas pas comprendre. Il te répond avec amabilité et peu importe que tu l'aies critiqué ou pas » a-t-il ironisé, lors de l’After Foot de ce lundi. « C'est quelqu'un de tout à fait normal qui ne méprise pas les gens. Ça existe dans le monde du foot ».