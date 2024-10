PSG : Le Qatar va quitter Paris, le coup de pression est lancé

Amadou Diawara

Désireux de devenir propriétaire de son stade, le PSG s'est fait recaler par la mairie de Paris pour le Parc des Princes. Par conséquent, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est à la recherche d'une nouvelle enceinte pouvant accueillir prêt de 60 000 places. Toutefois, à en croire Victoriano Melero, le PSG va devoir attendre huit ans avant de pouvoir déménager.

Alors que la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'active pour dénicher une nouvelle enceinte pouvant accueillir 60 000 places. Comme annoncé par Victoriano Melero lors d'un entretien accordé au Parisien, le club de la capitale a plusieurs pistes pour son déménagement. « Où en est le projet de nouveau stade ? On prospecte toujours, plusieurs projets sont sur la table pour accueillir un stade de 60 000 places. C’est compliqué, on ne va pas le cacher. Il faut une superficie suffisante, il y a des contraintes législatives, environnementales… Il n’y a pas des dizaines de lieux, mais il y en a », a avoué le nouveau directeur général du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Faire de ce nouveau stade un lieu de destination»

« Les discussions avec la mairie de Paris sont-elles toujours au point mort ? Oui, toujours. Pour notre futur stade à 60 000 places, le cahier des charges est clair : l’une des conditions est d’être propriétaire. Et cette condition n’est pas remplie par le Parc des Princes. Il y a eu des discussions sur une vente pendant plusieurs mois. Et il y a eu volte-face. Depuis, il n’y a plus d’échanges. L’an dernier, vous avez lancé une consultation auprès de vos supporters qui a montré que dans leur immense majorité, ils refusent de quitter le Parc. C’est vrai, il y a un attachement très fort au Parc des Princes. Mais regardez Lyon, l’Atlético, Arsenal… Ils se sont tous éloignés de leur localisation d’origine et c’est un succès. L’enjeu est de faire de ce nouveau stade un lieu de destination », a précisé Victoriano Melero.

«Il faudra huit ans au minimum»

Dans la foulée, Victoriano Melero a fixé une date pour le déménagement du PSG. « Si on prend en compte les études, les autorisations, les infrastructures, les transports… Construire un nouveau stade est un projet à très long terme… Oui, il faudra huit ans au minimum. Les travaux d’extension du Campus de Poissy vont-ils se poursuivre ? On se concentre sur un bâtiment dédié à l’équipe première féminine et la formation féminine. Pour le reste, on envisage des projets de clinique, de club de sport, d’hôtellerie. C’est en réflexion car c’est aussi corrélé au lieu du stade dans dix ans. On ne va pas faire plusieurs lieux de destination en Île-de-France », a conclu le nouveau directeur général du PSG. Reste à savoir où va finir le club racheté par le Qatar en 2011.