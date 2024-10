Zidane - Deschamps : Un énorme malaise annoncé en direct !

Axel Cornic

S’il a prolongé jusqu’en 2026, Didier Deschamps est plus que jamais fragilisé et certains réclament son départ de l’équipe de France. Et son successeur est tout trouvé, puisque Zinédine Zidane n’a toujours pas trouvé de club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021. Mais pas sûr que l’actuel sélectionneur veuille laisser sa place à son ancien coéquipier…

En place depuis 2012, Didier Deschamps a vu sa position se fragiliser grandement au cours des dernières saisons. Ses choix sont toujours plus critiqué et à en croire les dernières révélations, il aurait même perdu la confiance de son vestiaire, avec certains cadres qui ne comprendraient plus vraiment où il souhaite aller. Mais pour le moment, il ne semble pas du tout vouloir jeter l’éponge.

PSG - Équipe de France : Mbappé a refait le coup ! https://t.co/0aGLkukRIO pic.twitter.com/dYCusfrnN4 — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« Laisser la place à Zidane, il se flingue »

Cette volonté de s’accrocher à son poste semble être liée à Zinédine Zidane, qui serait prêt à sauter sur l’occasion pour remplacer Deschamps à la tête de l’équipe de France. Mais les deux hommes ne semblent pas vraiment être en bonnes relations, avec l’actuel sélectionneur qui ne voudrait pas voir son ancien coéquipier lui succéder. « Laisser la place à Zidane, il se flingue. Tout ce qu'il a fait en équipe de France sera balayé quand on verra Zidane avec le survêtement » a annoncé Daniel Riolo, sur RMC Sport.

« Pourquoi on n'a pas demandé à Deschamps ? »

« C'est comme l'image aux JO. Quand t'as Zidane qui apparaît et qu'après il y a Nadal, tu te dis qu'il est descendu du ciel... mais pourquoi on n'a pas demandé à Deschamps ? » a poursuivi Riolo dans l’After Foot, faisant référence à la présence de Zinédine Zidane lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. « C'est Deschamps le plus gros palmarès de l'histoire du foot français. Bah il n'était pas là, il était devant la télé. Zidane était là ».