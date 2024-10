Zidane - Équipe de France : L’improbable combat de Deschamps !

Thomas Bourseau

Depuis l’été 2012 et la fin de l’Euro, Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France. Après six compétitions disputées sur le banc de touche des Bleus, le champion du monde 2018 et 98 devrait céder sa place en 2026, mais surtout pas à Zinedine Zidane. Explications.

Didier Deschamps est celui qui a offert la première étoile française en 1998 en tant que joueur. 20 ans plus tard, « DD » a remis le couvercle en raflant le deuxième titre mondial de l’histoire de l’équipe de France, mais cette fois-ci dans son rôle de sélectionneur pendant la Coupe du monde en Russie.

«Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça»

Toutefois, dans l’esprit des Français, la star du 12 juillet 1998 ne fut pas le capitaine Didier Deschamps, mais bien l’auteur d’un doublé de la tête à savoir Zinedine Zidane. Daniel Riolo a par le passé affirmé que Deschamps se refusait de témoigner de la venue de Zidane à la tête des Bleus, poste qu’il occupe depuis 2012. « Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça. Les gens l’attendent comme un sauveur. Tellement ça lui fait du mal que Zidane qui n'a pas entraîné l'équipe de France une minute soit attendu comme un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de faire une demie à l'Euro, on a envie qu'il parte ».

Zidane ne doit pas lui succéder, c’est le plus important pour Deschamps !

Dans sa dernière vidéo YouTube, Romain Molina a confirmé la tendance. Le journaliste ne contredit absolument pas les propos de Daniel Riolo. Le point le plus important pour Didier Deschamps au sujet de sa succession, c’est que ce ne soit pas Zinedine Zidane qui s’asseye sur le banc de l’équipe de France.