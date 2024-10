Zidane : La taupe qui provoque un malaise avec Deschamps !

Axel Cornic

Véritables légendes vivantes du football français et figures de proue de France ‘98, Didier Deschamps et Zinédine Zidane ne semblent pas vraiment être les meilleurs amis du monde. Et cela se répercutait sur l’équipe de France, puisque l’actuel sélectionneur ne souhaiterait pas laisser sa place à son ancien coéquipier, sans club depuis juin 2021 et son départ du Real Madrid.

C’est un duel qui fait énormément parler depuis plusieurs années. Plus précisément depuis cette fameuse Coupe du monde 2022 au Qatar, où tout le monde voyait Didier Deschamps passer le flambeau à Zinédine Zidane après 10 ans de règne et un magnifique sacre en 2018. Finalement, le sélectionneur a décidé de prolonger jusqu’en 2026, soit après le prochain Mondial.

La guerre Deschamps-Zidane continue

Cette situation semble commencer à agacer, au sein de l’équipe de France comme à l’extérieur. S’il va au bout de son contrat Deschamps entrera en effet encore plus dans l’histoire avec 14 ans en tant que sélectionneur, très loin devant Raymond Domenech, Michel Hidalgo ou encore son ancien mentor Aimé Jacquet. Sauf que contrairement aux années passées, il semble clairement avoir peu à peu perdu la main sur son équipe et désormais les critiques se font toujours plus nombreuses, avec Zidane prêt à sauter sur l’occasion pour le remplacer.

« Il est obnubilé par le fait que le président de la Fédé ait pris un proche de Zidane »

Le problème c’est que Didier Deschamps ne semble absolument pas vouloir laisser sa place à Zinédine Zidane ! D’après les informations de Romain Molina, l’actuel sélectionneur n’aurait aucune envie de voir son ancien coéquipier lui succéder à la tête de l’équipe de France. D’ailleurs, l’arrivée de certains de ses proches dans le giron des Bleus l’agacerait et cela serait le cas avec Jacques Bungert, ami de Zidane à qui le président par intérim de la FFF Philippe Diallo aurait demandé de l’aide pour sa campagne électorale. « Il est obnubilé par le fait que le président de la Fédé ait pris un proche de Zidane. Pour lui, c’est inadmissible » a révélé le journaliste, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.