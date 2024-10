Équipe de France : Griezmann s’en va, il offre une solution à Deschamps !

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Antoine Griezmann en équipe de France. Le champion du monde 2018 a tiré un trait sur la sélection tricolore et laissera derrière lui un vide abyssal à combler. Walid Acherchour propose que Tanguy Ndombele se charge de l’aspect créativité au vu de ses récentes prestations avec l’OGC Nice.

La semaine dernière, Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale. Un véritable coup de tonnerre à un an et demi de la Coupe du monde 2026. En conférence de presse, Didier Deschamps a par la suite révélé qu’il serait impossible pour lui de remplacer Griezmann tant son profil de créateur, travailleur et décisif est rare.

«Quand tu vois son talent, avec la régularité et sans les pépins physiques, il serait aujourd’hui en équipe de France»

Repositionné en milieu relayeur pendant la Coupe du monde 2022, Antoine Griezmann avait fait un bien fou aux Bleus en terme de créativité. Au vu de certaines performances de Tanguy Ndombele avec l’OGC Nice en ce début de saison et notamment face au PSG dimanche soir (1-1), Walid Acherchour a évoqué l’équipe de France pour l’international français aux 7 sélections. « Ndombele ? Pour moi, c’est le meilleur milieu de terrain de la rencontre devant ceux du Paris Saint-Germain donc ça montre quand même le standing de Ndombele. Ça avait été la même chose contre Marseille. Ce soir il donne la leçon à Zaïre-Emery par exemple sur tous les duels. Je trouve qu’à chaque fois il a été pertinent et positif pour son équipe. Physiquement, athlétiquement, il est revenu à un très haut niveau. Je prends beaucoup de plaisir à voir Ndombele, mais je suis en même temps fâché parce que quand tu vois son talent, avec la régularité et sans les pépins physiques, il serait aujourd’hui en équipe de France ».

«On se plaint à chaque fois d’un manque de créativité au milieu de terrain»

Consultant pour DAZN, Walid Acherchour a souligné le manque à combler de créativité en équipe de France. « Peut-être pas titulaire, mais en tout cas dans le groupe de l’équipe de France. On se plaint à chaque fois d’un manque de créativité au milieu de terrain, on a encore vu la liste récemment. Un joueur comme Ndombele, on ne peut pas me dire qu’il ne peut pas faire du bien. Contre Marseille ou encore ce soir (ndlr dimanche) face à Ruiz, João Neves, Vitinha… je me dis purée, Tanguy tu dois tout faire pour retrouver ce groupe France parce que c’est un secteur où on aurait besoin de tes qualités ».