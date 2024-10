Équipe de France - Real Madrid : Mbappé va tout plaquer ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est au coeur d’une nouvelle polémique depuis ce jeudi. Absent de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France parce qu’il devait récupérer de sa blessure, le natif de Bondy a finalement été titulaire contre Villarreal ce samedi. Sa motivation à représenter les Bleus est fortement remise en question depuis.

Jeudi dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus s’est notamment passé des services de Kylian Mbappé, qui lui avait fait savoir qu’il avait encore besoin de récupérer de sa blessure à la cuisse gauche. Pourtant, le natif de Bondy a joué 70 minutes du match contre Villarreal ce samedi, quelques jours après avoir disputé 40 minutes contre le LOSC en Ligue des champions mercredi dernier.

Surprise en vue pour le remplaçant de Mbappé ? https://t.co/bBIZNDryDd pic.twitter.com/Ibhemm3HUV — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

La motivation de Mbappé pas à 100% en équipe de France ?

Le doute s’est alors installé quant à la véracité de la blessure de Kylian Mbappé. Sa motivation à représenter l’équipe de France, elle, est sérieusement remise en question comme le rapporte Relevo. Le champion du monde 2018, pourtant nommé capitaine des Bleus après le départ d’Hugo Lloris, ne serait plus déterminé à 100% pour défendre les couleurs de la sélection. Kylian Mbappé avait notamment failli tout plaquer et prendre sa retraite internationale après l’Euro 2021, et il pourrait y penser de nouveau.

Deschamps est «le cocu de l’histoire»

Didier Deschamps, lui, semble avoir été trompé par Kylian Mbappé et le staff médical du Real Madrid, qui avait indiqué à celui des Bleus que la star de 25 ans avait encore besoin de repos. « Il est le cocu de l’histoire. Désolé de le dire comme ça, mais il arrive en conférence de presse pour dire que Kylian n’est pas bien et blessé, et trois jours après il joue 70 minutes, et là il va devoir répondre à des questions lundi à Clairefontaine. Mbappé met tout le monde dans la sauce, je ne comprends pas à quoi il joue » a lancé le journaliste Bertrand Latour au micro du Canal Football Club. Kylian Mbappé est au coeur d’une nouvelle polémique, qui devrait inévitablement entacher un peu plus sa relation avec les supporters français.