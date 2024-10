PSG : Mbappé marqué par son clash avec le Qatar ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Non convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Kylian Mbappé était pourtant titulaire samedi lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (2-0). Une pratique courante en sélection selon l’ancien international français Vikash Dhorasoo, qui estime que le capitaine des Bleus a besoin de repos, notamment en raison de son conflit avec le PSG.

Blessé à l’ischio-jambier gauche, Kylian Mbappé devait initialement être absent pendant trois semaines et donc manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France. Mais l’attaquant âgé de 25 ans a récupéré plus vite que prévu et a participé aux deux derniers matchs du Real Madrid. Entré en jeu contre le LOSC mercredi en Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé était titulaire samedi face à Villarreal (2-0).

Mbappé - Polémique : Le Real Madrid fait une sortie qui va faire du bruit ! https://t.co/tBcnV71NsP pic.twitter.com/GAFDkzUxtp — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

«Ça ne me gêne pas que cette décision ait été prise»

Pourtant, son nom n’a pas été appelé par Didier Deschamps lorsque ce dernier a dévoilé sa liste jeudi pour les deux rencontres qui attendent l’équipe de France lors de cette trêve internationale, contre Israël et la Belgique. « Il faudrait déjà savoir comment Didier prend le fait que Kylian joue alors qu'il devait se reposer », a confié Luis Fernandez à L’Équipe. « Je comprends que certains soient surpris qu'il joue avec le Real, mais on a vu samedi qu'il n'était pas dans les dispositions qu'on lui connaît quand il est à 100 %. Ça ne me gêne pas que cette décision ait été prise, avec la répétition et le nombre de matchs. Le sélectionneur a échangé avec le joueur et anticipé. Parce que c'est Kylian, il va y avoir des commentaires, mais il ne faut pas trop en faire un problème. »

«Il vient de passer une saison difficile, il est encore en conflit avec son ancien club, ça se digère»

Vikash Dhorasoo partage l’avis de Luis Fernandez et estime que cette période de repos fera le plus grand bien à Kylian Mbappé, lui qui réclame toujours 55M€ de salaires et primes impayés par son ancien club, le PSG : « Ça se faisait tout le temps, même pendant le stage. La sélection peut être aussi un moment de régénération, et certains ne venaient carrément pas. Il y a tellement de matchs, tout le monde a intérêt à échanger pour bien gérer le joueur. Ça doit être possible sur le long terme, car il vient de passer une saison difficile, il est encore en conflit avec son ancien club (le PSG, auquel il réclame 55 millions d'euros), ça se digère. C'est bien si les entraîneurs sont capables de discuter pour prendre une décision dans le sens de Mbappé, qui nous a assez montré combien il était attaché aux Bleus. Je n'imagine pas une seconde qu'il puisse s'en désintéresser. Et ce n'est pas un problème vis-à-vis de ses coéquipiers, qui doivent y voir une chance de jouer davantage ou de prouver qu'ils peuvent évoluer sans lui. »