En plein conflit, l’avocate de Mbappé met en garde le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, ce mercredi, le joueur du Real Madrid a refusé la médiation proposée par la commission juridique de la LFP. Mbappé attend donc toujours les 55M€ qu’il réclame au club de la capitale. L’avocate du Français a d’ailleurs pris la parole après les événements de ce mercredi.

Ce 11 septembre, le PSG et Kylian Mbappé avaient rendez-vous devant la commission juridique de la LFP. L’objectif était de trouver une solution alors que le joueur du Real Madrid réclame 55M€ à son ancien club. Verdict ? C’est une médiation entre les deux camps qui a été évoquée. Pas de quoi satisfaire Mbappé, qui a refusé cette issue.

« Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé »

Avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden s’est exprimée auprès du Monde après le refus de la médiation par le Français. Elle a alors fait savoir : « Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé, comme cela doit être le cas pour tout autre joueur dans sa situation, et pour tout salarié ayant terminé son CDD ».

« Ce n’est qu’en tout dernier recours que nous serions amenés à saisir les juridictions prud’hommales »

« On a un salarié en CDD qui va jusqu’au terme de son contrat, à qui l’employeur dit : “Tu pars ailleurs, je ne te paie pas pour le travail que tu as réalisé.” Le droit du travail doit s’appliquer. Ce n’est qu’en tout dernier recours que nous serions amenés à saisir les juridictions prud’hommales et pénales, si les droits du joueurs n’étaient pas reconnus par sa Ligue », a enchainé l’avocate de Kylian Mbappé.