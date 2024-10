«Il n’en a rien à fo*tre», Riolo balance sur Mbappé et l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Didier Deschamps ne l’a pas convoqué en équipe de France, Kylian Mbappé était titulaire samedi avec le Real Madrid. Selon Daniel Riolo, cela prouve que le capitaine des Bleus ne pense qu’à ses intérêts personnels, même s’il avoue que les matchs de la sélection n’intéressent pas grand-monde, à commencer par les joueurs.

« Tu nous a pris pour des co*s Kylian, tu avais qu’à le dire clairement. » Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le cas Kylian Mbappé, non convoqué par Didier Deschamps en équipe de France en raison de sa blessure, mais pourtant titulaire samedi lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (2-0). L’éditorialiste a mis en avant les discours contradictoires du sélectionneur des Bleus et du président de la FFF, Philippe Diallo, sur la question, mais estime également que cela montre que le capitaine de la sélection française pense avant tout à sa carrière et ses intérêts personnels.

« Il n’en a rien à foutre de ce que tout le monde peut dire et fait ce qui est à ses yeux est important pour lui »

« On acte aujourd’hui, une chose qui était claire dans la tête de Mbappé depuis bien longtemps, c’est qu’il fait ce qu’il a envie de faire. Qu’il n’en a rien à foutre de ce que tout le monde peut dire et fait ce qui est à ses yeux est important pour lui en gérant sa carrière comme bon lui semble. C’est quelque chose qu’on savait et il l’acte à chaque sortie. Je n’approuve pas la séquence, je trouve qu’ils ont tous été un petit peu grotesques, mais il faut arrêter d’être hypocrites. Nous-mêmes, on le dit sans arrêt que ces matchs de l’équipe de France font chier tout le monde. Les joueurs aussi, à part TF1 qui fait 5,6 millions d’audiences parce que c’est le seul football gratuit », a déclaré Daniel Riolo.

« Mbappé n’est pas le seul, il y a de plus en plus de joueurs qui affichent ça »

Selon lui, le cas Kylian Mbappé n’est pas isolé et d’autres joueurs sont dans la même situation, à l’image de Dusan Vlahovic et Kevin De Bruyne : « Mbappé n’est pas le seul, il y a de plus en plus de joueurs qui affichent ça. Vlahovic avec la Serbie n’y va pas, De Bruyne traîne les pieds sur certains matchs avec la Belgique. Il y a en de plus en plus, on peut le déplorer. »