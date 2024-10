Mercato : Un joueur du PSG dénonce une fake news avec Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz s'est retrouvé au coeur de certaines rumeurs à propos d'un départ du club de la capitale. Il était notamment expliqué que l'Espagnol ne s'entendrait pas très bien avec Luis Enrique. Mais voilà que le principal intéressé a dévoilé une autre version concernant sa relation avec l'entraîneur du PSG.

Finalement resté au PSG durant l'été, Fabian Ruiz est tout de même encore annoncé comme un possible partant dans les mois à venir. Loin d'être le plus convaincant sous le maillot parisien, l'Espagnol pourrait notamment faire ses valises en raison de sa mauvaise relation avec Luis Enrique. Fabian Ruiz tient toutefois un autre discours à ce propos.

« Luis Enrique et moi avons une bonne relation »

Pour AS, Fabian Ruiz a rétabli la vérité à propos de sa relation avec Luis Enrique. Le joueur du PSG a alors annoncé : « Je n'ai jamais demandé à Luis Enrique la raison pour laquelle il ne m'avait pas sélectionné pour cette Coupe du monde. Les entraîneurs doivent prendre leurs décisions. Actuellement, je l'ai comme entraîneur au PSG et je n'ai pas une mauvaise relation avec lui. Luis Enrique et moi avons une bonne relation ».

Le Real Madrid ou Barcelone pour Fabian Ruiz ?

Quid alors de l'avenir de Fabian Ruiz ? Dernièrement, Daniel Riolo confiait à propos du joueur du PSG : « Je rappelle qu’il y a pas mal de clubs qui sont sur Fabian Ruiz. Même pour cet hiver. Même s’il y a eu des démentis, je me demande si Fabian Ruiz ne va pas pas être séduit par un retour en Espagne dans l’un des deux gros clubs. Ça serait un vrai échec pour le PSG. Ça doit être un taulier au PSG et on ne doit surtout pas le perdre. Il y a des signaux qui m’interpellent sur le Barça qui insiste pour le recruter, sur l’idée que Fabian Ruiz aimerait aller au Real ».