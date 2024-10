Paris FC : L'immense défi qui attend Bernard Arnault

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans l'ombre du PSG jusqu'à présent, le Paris FC s'apprête à prendre la lumière. En effet, le club parisien est en passe de se faire racheter par le groupe Red Bull ainsi que la famille Arnault. Alors que la fortune de Bernard Arnault sera d'une aide précieuse, il y a un gros travail à faire pour rendre le PFC attractif.

Actuel premier de Ligue 2, le Paris FC va entrer dans une nouvelle ère. Le club parisien va prochainement se faire racheter par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Mais tout restera ensuite à faire pour le Paris FC. Un sacré défi comme l'a souligné Pierre Rondeau pour Le Parisien.

Une identité à créer

« L’étape qui me paraît la plus longue sera la création d’une identité particulière, d’une base de supporters solide et d’une culture capable d’attirer des joueurs compétents, désireux de faire du PFC un grand club européen », a d'abord confié l'économiste du sport.

« Les joueurs ne viendront pas juste pour Arnault et Red Bull »

Pierre Rondeau a ensuite ajouté sur ce défi pour le futur du Paris FC : « Aujourd’hui, le club joue à Charléty, entre le périph et un cimetière, avec une billetterie gratuite… Les joueurs ne viendront pas juste pour Arnault et Red Bull ».