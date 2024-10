La première star du Paris FC est annoncée !

Jean de Teyssière

C’est désormais officiel, le Paris FC est en train de se faire racheter par Bernard Arnault et Red Bull. Le club parisien va basculer dans une nouvelle ère et devrait bénéficier de l’expertise de Jurgen Klopp, nouveau directeur de la performance de Red Bull. A moins qu’il n’en devienne l’entraîneur ?

Au Paris FC, on se prépare à basculer dans une nouvelle ère. Le club parisien va être racheté par la famille Arnault, l’une des plus riches dans le monde et Red Bull, déjà bien implanté dans le monde du sport. Il ne reste désormais plus qu’à officialiser la vente pour tenter de rêver plus grand, comme son célèbre voisin.

«J’aurais signé tout de suite», il affiche un énorme regret avec le PSG ! https://t.co/Mq1FX2xCNQ pic.twitter.com/ibuKR3QDMy — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

«Klopp ? Il ne sera pas l’entraîneur…pour l’instant»

Dans des propos tenus sur BFM Business, Pierre Ferracci, le propriétaire du Paris FC a été interrogé sur la place de Jurgen Klopp dans le futur projet du club après son rachat par Red Bull : « Non, il ne sera pas l'entraîneur. Enfin pas pour l'instant... Sauf un jour si on est en Ligue des champions. Stéphane Gilli chez nous fait du très bon travail. Nous, on va apprendre ce qu'est le rôle de coordination au niveau mondial de Jürgen Klopp. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. »

«Klopp peut apporter son aura»

Également invité dans L’After Foot, l’émission de RMC, Pierre Ferracci a en remis une couche sur l’ancien entraîneur de Dortmund et de Liverpool : « Klopp peut apporter son aura, son image. Je crois aux échanges avec Red Bull, Leipzig... On échange comme les entreprises échangent entre elles. Je suis séduit par les datas de Red Bull, leur style… »