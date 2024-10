«Unique au monde», le Paris FC annonce la couleur pour son projet

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé depuis quelques jours maintenant, le rachat du Paris FC est passé à l'étape officielle. En effet, ce jeudi, le club parisien a officialisé être entré en négociations exclusives avec la famille Arnault et le groupe Red Bull. Actuel président et actionnaire majoritaire du Paris FC, Pierre Ferracci a pris la parole concernant le futur projet.

Le Paris FC s'apprête donc à entrer dans une nouvelle ère. En effet, d'ici peu, le PSG pourrait avoir un grand rival à Paris avec le rachat du club parisien par la famille Arnault et le groupe Red Bull. « Le Paris FC annonce qu’Agache entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le club. (...) Club de football iconique et populaire fondé à Paris en 1969 que l’actuel propriétaire Pierre Ferracci a su développer avec talent et énergie, le Paris FC va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull qui est également entrée en négociations pour l’acquisition d’une participation minoritaire », a annoncé ce jeudi le Paris FC dans un communiqué.

Mercato : Des stars attendues au Paris FC, c’est la douche froide ! https://t.co/M734Ggp0MF pic.twitter.com/6UCAAAZpuk — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« Une opportunité unique que j’ai immédiatement acceptée »

Pierre Ferracci s'est exprimé sur ce nouveau projet annoncé au Paris FC. L'actuel président et actionnaire majoritaire du club parisien a fait savoir dans ce communiqué : « L’arrivée dans notre club de Agache, épaulée par Red Bull, comme nouveau propriétaire est une opportunité unique que j’ai immédiatement acceptée et accueillie avec le plus grand enthousiasme. La famille Arnault a bâti un groupe unique au monde, leader incontesté dans son secteur. Animés par des valeurs fortes en résonnance avec celles du Paris FC, ils sont aussi des investisseurs avisés, qui savent s'engager pour le long-terme et dans le plus grand respect de l'histoire singulière de chacune de leurs Maisons ».

« Nous nourrissons les plus grands espoirs »

« Avec l’expertise reconnue de Red Bull dans la construction d’équipes ultra compétitives, nous nourrissons les plus grands espoirs et espérons, par notre travail collectif, transformer ces espoirs en victoires », a ensuite ajouté Pierre Ferracci.