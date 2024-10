Vente Paris FC : Red Bull affiche ses ambitions XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme annoncé depuis quelques jours, le Paris FC entre depuis ce jeudi 17 octobre dans une nouvelle ère. En effet, le club parisien a annoncé être entré en négociations exclusives avec la famille Arnault et le groupe Red Bull pour un rachat. Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull, en a dit plus sur les ambitions.

C'est désormais officiel, le processus de rachat du Paris FC a débuté ce jeudi 17 octobre. En effet, dans un communiqué, le club parisien a annoncé : « Club de football iconique et populaire fondé à Paris en 1969 que l’actuel propriétaire Pierre Ferracci a su développer avec talent et énergie, le Paris FC va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull qui est également entrée en négociations pour l’acquisition d’une participation minoritaire ».

« Nous voulons offrir notre expérience et notre savoir-faire »

Quid des ambitions de Red Bull avec le Paris FC ? Dans le communiqué du club parisien, Oliver Mintzlaff a annoncé : « Nous voulons offrir notre expérience et notre savoir-faire pour ouvrir de nouveaux horizons sportifs au Paris FC. Paris et l’Île de France constituent un vivier de talents exceptionnels dans le football qui doivent se former et grandir en premier lieu dans un club de leur région ».

« Attirer davantage de talents féminins et masculins »

« Nous sommes heureux de prendre part à cette nouvelle aventure et à ce partenariat unique avec Agache. Nous avons hâte de contribuer à attirer davantage de talents féminins et masculins qui viendront booster la performance des équipes », a ajouté le directeur général de Red Bull.