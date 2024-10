«Une très grande nouvelle» au Paris FC, Vincent Labrune se lâche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La holding Agache de la famille Arnault a annoncé ce jeudi l’ouverture de « négociations exclusives » pour le rachat du Paris Football Club, avec à ses côtés le groupe Red Bull. Le pensionnaire de Ligue 2 va entrer dans une nouvelle dimension, ce qui ravit logiquement Vincent Labrune, président de la LFP.

Ce jeudi, le projet de rachat du Paris Football Club par la famille Arnault (55%) et Red Bull (15%) a été officialisé. Des « négociations exclusives » ont été ouvertes en vue de la cession de l’autre club de la capitale à la troisième fortune mondiale. « À travers ce projet, nous souhaitons continuer à incarner des valeurs d’exigence, de culture de l’effort et du respect des traditions d’un grand (et futur très grand) club, s’est justifié Antoine Arnault, futur représentant de Agache au sein du Conseil d’administration du PFC. Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d’objectifs précis à ce stade. » Vincent Labrune se réjouit sans surprise de cette révolution qui se dessine dans la capitale.

« C’est même sans doute, vraisemblablement, la meilleure nouvelle que l’on ait eu depuis quelques mois »

« C’est une très très bonne nouvelle pour le football français en général et pour notre championnat en particulier. C’est même sans doute, vraisemblablement, la meilleure nouvelle que l’on ait eu depuis quelques mois, s’enflamme le président de la LFP, rapporté par RMC. C’est totalement en phase avec le plan stratégique que l’on a annoncé depuis deux ans avec une volonté, encore une fois, d’accroître nos performances européennes pour avoir plus de clubs qualifiés en coupe d’Europe, plus de clubs en Ligue des champions, avoir plus de grands investisseurs qui pourraient reprendre nos clubs et assurer le développement de notre ligue. Et on avait l’habitude que ce soit des investisseurs étrangers mais là avec la famille Arnault qui rejoint le Paris Football Club c’est une très grande nouvelle avec un très grand T. »

« On veut être une porte ouverte vers le monde de la mode, de la musique, vers le monde de l’art »

« Nous l’objectif c’est de faire de la Ligue 1 une marque iconique, de faire de notre produit un vrai produit de divertissement toute la semaine et pas seulement un produit sportif ou exclusif le week-end. On veut être une porte ouverte vers le monde de la mode, de la musique, vers le monde de l’art. Effectivement il y a plein de synergies, plein de passerelles entre notre pays et notre sport roi le football et la culture ou l’image et la diversité qui sont la nôtre. C’est la stratégie du groupe LVMH. Encore une fois, je vois en quoi on a des synergies incroyables pour nous et pour eux à mettre en avant. Encore une fois, ça va donner de la force à nos compétitions et ça va nous rendre encore moins dépendant aux droits domestiques aussi », poursuit Vincent Labrune après la présentation du nouveau trophée de la Ligue 1 à la LFP.