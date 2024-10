Vente Paris FC : Le PSG reçoit un premier avertissement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le Paris FC va entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la famille Arnault et de Red Bull dans le capital du club parisien qui ambitionne de s'imposer comme le second grand club de la capitale avec le PSG. Pierre Ferracci, qui reste encore président pour trois saisons, annonce d'ailleurs la couleur pour ce nouveau projet ambitieux, mais également difficile.

C'est désormais officiel, le Paris FC entre dans une nouvelle dimension. Par le biais d'un communiqué, l'actuel leader de Ligue 2 a annoncé être entré « en négociations exclusives » avec Agache, la holding du milliardaire français Bernard Arnault, propriétaire de LVMH. Le PFC confirme ainsi les informations qui avaient fuité ces derniers jours, assurant que le club parisien « va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull qui est également entré en négociations pour l’acquisition d’une participation minoritaire ». Et Pierre Ferracci, le président du PFC qui va d'ailleurs rester en poste, prévient d'ailleurs le PSG. Un nouveau grand club arrive à Paris.

Paris FC : La famille Arnault annonce déjà du lourd ! https://t.co/O9UKyz3IeO pic.twitter.com/tmfNwK4aFh — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

«C'est un projet difficile parce qu'il y a déjà un concurrent important à Paris»

« C'est un projet difficile parce qu'il y a déjà un concurrent important à Paris, qui est le Paris Saint-Germain. Et qu'il faut y aller étape par étape, et renforcer les structures et les fondations du club qui sont déjà solides mais qui sont solides comme on peut l'être dans un club de Ligue 2 du haut du panier. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'étape de la Ligue 1 est importante. Tant qu'à la faire monter en L1, autant qu'il se maintienne durablement. Et puis que le moment venu, il joue vraiment le haut du tableau. Et ce à quoi tout le monde pense, les coupes d'Europe et peut-être un jour la plus, la Ligue des champions », annonce-t-il au micro de Canal+.

Ferracci va encore rester au PFC

Egalement invité à commenter plus en détails l'arrivée de la famille Arnault, Pierre Ferracci assure qu'il restera encore trois ans au Paris FC avant de totalement céder ses parts : « Je garderai une partie du capital tout en restant président durant les trois ans qui viennent. Mais la famille Arnault sera majoritaire, et aura la majorité absolue. Et Red Bull aura quelques chose qui tournera autour des 15%, quand le processus sera finalisé. Quand on parviendra dans trois ans à une nouvelle étape avec ma sortie du capital de de la présidence, le rapport sera en gros d'un peu plus de 80% pour la famille Arnault ».