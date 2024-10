OM : La bombe de la presse anglaise sur l’avenir de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'incertitude gagne les rangs de Manchester City. La direction attendrait une réponse de Pep Guardiola, qui hésiterait à prolonger son contrat d'une année. La tendance reste à une signature, mais aucun scénario n'est écarté. En interne, la question de sa succession n'est plus taboue. Trois noms seraient évoqués pour le remplacer, dont celui de Roberto de Zerbi.

Une période transition s’ouvre à Manchester City. Directeur sportif, Txiki Begiristain s’apprête à quitter son poste. En fin de contrat en juin prochain, Pep Guardiola n’a toujours pas étiré son bail, ce qui a le don d’inquiéter la direction anglaise. Faut-il s’attendre à un départ du technicien catalan ?

Guardiola sur le départ ?

Selon les informations de Givemesport, les responsables de Manchester City s’attendent à ce que Gardiola prolonge d’une saison supplémentaire, mais sa décision définitive tarde à être pris. Pour ne pas être pris au dépourvu, l’état-major mancunien s’est penché sur l’identité des techniciens qui auraient la carrure pour prendre la place de l’ancien barcelonais.

De Zerbi ciblé par Manchester City

Trois noms sont évoqués par le média anglais : Xabi Alonso, Ruben Amorim, mais aussi de Roberto de Zerbi. Depuis son passage à Brighton la saison dernière, l’actuel coach de l’OM s’est fait un nom en Angleterre et sa côte reste énorme en Premier League. D’ailleurs, Guardiola avait complimenté De Zerbi en marge d’une rencontre entre Manchester City et Brighton. « Faites attention à ce que je vais dire car je suis quasiment convaincu que j’ai raison : Roberto de Zerbi est l’un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il n’y a aucune équipe qui joue de la même manière qu’eux, c’est unique. Lorsqu’il est arrivé en Premier League, j’ai eu le pressentiment que l’impact serait important, mais je ne pouvais pas m’attendre à ce qu’il le fasse en si peu de temps. Il se crée 20 à 25 occasions en moyenne par match. Il est de loin meilleur que tous ses adversaires, il monopolise le ballon comme je ne l’ai pas vu depuis très, très longtemps » avait confié le technicien. Un hommage sur lequel pourrait s’appuyer Manchester City au moment de trouver un remplaçant à Guardiola.